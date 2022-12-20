Стало известно, какие сельские ДК отремонтируют за счет бюджета Карелии в 2023 году

В Карелии в наступающем году должны привести в порядок 13 домов культуры на селе.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал в соцсети о том, сколько сельских домов культуры отремонтируют в следующем году за счет субсидий.



Это ДК в Воломе, центр культуры Петровского сельского поселения, «Радуга» в Импилахти, центр культуры Кончезерского сельского поселения, сегежский районный центр культуры и досуга, ладвинский Дом культуры, еще одна «Радуга» - в поселке Харлу, дом культуры в Новой Вилге, культурно-спортивный комплекс «Алавойне» в Ильинском, мегрегский дом культуры, пряжинский центр досуга и творчества, михайловский ДК, этнокультурный центр «Калевалатало».



Всего на получение субсидий было подано 39 заявок. На эти средства в сельских клубах смогут сделать ремонт, заменить оборудование, обновить сцены.



Парфенчиков также отметил, что в этом году в республике обновили материально-техническую базу в 10 ДК.