Стало известно, какие заведения в Карелии могут в июле возобновить работу

Власти Карелии рассмотрят возможность в июле ослабить карантинные ограничения для шести сфер бизнеса, которые все еще остаются под запретом из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил сегодня вице-премьер Карелии Дмитрий Родинов в ходе онлайн-брифинга на странице правительства республики Вконтакте.

"Это и наши игровые зоны, это и кинотеатры, это и компьютерные игры… Не исключено, что с июля месяца мы будем принимать дальнейшие меры послабления в отношении тех оставшихся шести видов экономической деятельности, которые сегодня находятся под ограничением", - сказал Родионов. Он подчеркнул, что дальнейшее ослабление ограничений для экономики возможно лишь при соблюдении ряда условий. Об этих условиях читайте в интернет-газете "Вести Карелии".