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Стало известно, какие школы и садики в Петрозаводске ждет полномасштабный ремонт

Новости. Общество
16:28, 30 Апреля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В столице Карелии идет подготовка к ремонтным работам в образовательных учреждениях, сообщили в администрации города.

В рамках подготовки к новому учебному году в образовательных организациях запланированы ремонты кровель, коммуникаций и внутренних помещений, обеспечение новых требований пожарной безопасности и другие мероприятия. Полномасштабные работы будут проводиться в школах №3, 11, 14, 34, 35, гимназии №17, Академическом лицее, детских садах №№ 35, 87, 89, 103. Большинство проектов уже готово: проходят конкурсные процедуры, заключаются договоры с подрядными организациями. Приступить к работам на объектах строители будут готовы уже в мае, сообщила председатель комитета социального развития Любовь Иконникова на совещании в мэрии.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в ходе мероприятия заявила, что несмотря на то, что в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в школах учебный процесс осуществляется в дистанционном режиме, их работоспособность необходимо сохранить. В настоящее время рассматривается возможность проведения итоговой аттестации девятиклассников в зданиях своих образовательных организаций. В таком случае на период проведения государственной итоговой аттестации ремонты будут временно приостановлены.

Ранее сообщалось, что фасады домов в центре Петрозаводска перекрасят.

 

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