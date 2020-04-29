Стало известно, какие школы и садики в Петрозаводске ждет полномасштабный ремонт

В столице Карелии идет подготовка к ремонтным работам в образовательных учреждениях, сообщили в администрации города.

В рамках подготовки к новому учебному году в образовательных организациях запланированы ремонты кровель, коммуникаций и внутренних помещений, обеспечение новых требований пожарной безопасности и другие мероприятия. Полномасштабные работы будут проводиться в школах №3, 11, 14, 34, 35, гимназии №17, Академическом лицее, детских садах №№ 35, 87, 89, 103. Большинство проектов уже готово: проходят конкурсные процедуры, заключаются договоры с подрядными организациями. Приступить к работам на объектах строители будут готовы уже в мае, сообщила председатель комитета социального развития Любовь Иконникова на совещании в мэрии.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в ходе мероприятия заявила, что несмотря на то, что в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в школах учебный процесс осуществляется в дистанционном режиме, их работоспособность необходимо сохранить. В настоящее время рассматривается возможность проведения итоговой аттестации девятиклассников в зданиях своих образовательных организаций. В таком случае на период проведения государственной итоговой аттестации ремонты будут временно приостановлены.

Ранее сообщалось, что фасады домов в центре Петрозаводска перекрасят.