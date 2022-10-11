Стало известно, какие специалисты будут востребованы на рынке труда в Карелии

В управлении труда и занятости Карелии рассказали, какие профессии и будет спрос на рынке труда в следующем году.

В управлении труда и занятости исследовали ситуацию на рынке труда и подготовили прогноз потребности в кадрах на следующий год. В разработке прогноза приняли участие более 2 тысяч организаций.

По данным исследования дополнительная потребность в кадрах составит более 7 тысяч человек. Больше всего нужны рабочие и служащие. Таких специалистов в регионе потребуется 3 622. Работу найдут мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинисты локомотивов, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщики, операторы бумагоделательных и картоноделательных машин, повара (кондитеры), проводники на железнодорожном транспорте, официанты (бармены).

Потребность в специалистах с высшим образованием в два раза ниже, составляет 1615 человек. Квалифицированных сотрудников будут ждать в образовании, педагогике, медицине, социальной работе, экономике, финансовом менеджменте и управлении персоналом, юриспруденции. Значителен спрос на инженеров и специалистов в области строительства, лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, специалистов в IT-сфере.

Ниже потребность в работниках среднего звена — 1552 человека. На эти места ждут специалистов в области медицины, дошкольного образования, почтовой связи, лесного и лесопаркового хозяйства, операционной деятельности в логистике, коммерции, товароведении, экономики и бухгалтерского учета, гостиничного дела.