Стало известно, какие выплаты получат пенсионеры в 2019 году

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предполагает изменение схемы расчета социальных доплат к пенсии.

Законопроектом предлагается исключить из расчета общей суммы материального обеспечения пенсионера сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, малообеспеченный пенсионер будет получать большую доплату к пенсии.

Предусматривается осуществление доплаты недополученных неработающими пенсионерами сумм из-за расчета социальной доплаты по действующей схеме.

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