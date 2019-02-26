Стало известно, какие выплаты получат пенсионеры в 2019 году

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Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предполагает изменение схемы расчета социальных доплат к пенсии.
Законопроектом предлагается исключить из расчета общей суммы материального обеспечения пенсионера сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, малообеспеченный пенсионер будет получать большую доплату к пенсии.
Предусматривается осуществление доплаты недополученных неработающими пенсионерами сумм из-за расчета социальной доплаты по действующей схеме.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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