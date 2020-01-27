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Стало известно, какие звезды выступят на юбилее Карелии

Новости. Общество
14:36, 28 Января 2020
фото: © vk.com/kreed58
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В администрации Петрозаводска назвали имена звезд российской эстрады, приглашенных на празднование 100-летия республики в сентябре.

О главных праздничных событиях 100-летия республики, которые пройдут в Петрозаводске 5 сентября, рассказали сегодня в администрации города на тематическом собрании. Мероприятия готовит как Минкульт Карелии, так и городские власти.

Так, в мэрии разрабатывают три программы, которые пройдут на Онежской набережной. В створе проспекта Ленина будет работать центральная сценическая площадка с программой "Народная карельская волна", где выступят лучшие любительские коллективы из районов Карелии,  а также гости из Якутии, Республики Беларусь и Финляндии.

Для молодежи город готовит программу "Звездная волна". Вечером на сцене в створе проспекта Ленина выступят группы RASA,  #2Маши, Artik & Asti, а также Егор Крид и Макс Барских.

На второй площадке в районе гостиницы "Онежский замок" на Онежской набережной гостей праздника ждет программа "Фестивальная волна". В двадцати шатрах будут представлены самые яркие событийные проекты Карелии: фестиваль "Калакунда", вотчина Паккайне, Талви Укко, Старуха Лоухи, Международный фестиваль "Рускеала Symphony", Международный зимний фестиваль "Гиперборея", народное гуляние "Марьяне", жилище Деда Халы, фестиваль калитки Piipun Piha, Кижская регата, Киндасово, Ладожские шхеры, Древо жизни.

Третья сцена будет установлена у скульптурной группы "Рыбаки", которая начнет свою работу с программой "Детская волна" с выступлениями творческих коллективов города и лауреата международных конкурсов детского эстрадного хора "Великан" из Москвы.

Программа "Танцевальный шторм" начнется здесь же в 16.00 часов. У "Рыбаков" выступят  петрозаводские хореографические коллективы и шоу–балет "ТОДЕС" под руководством Аллы Духовой. А с 18.00 до 21.00 часов на этой сцене пройдет программа "Стихия Рока", участниками которой станут рок-группы из Петрозаводска и группа из Санкт-Петербурга IOWA с Екатериной Иванчиковой.

По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, это не полный список звезд, которые приедут на юбилей Карелии.

"Сюрпризы будут. Обещаем, что концертные программы будет интересными", - отметила Мирошник.

Финалом Дня республики станет праздничный фейерверк, который дадут в 24.00 с баржи, расположенной в акватории Онежского озера.

"Фейерверк будет необычным, предполагает 11 эпизодов, длительностью 12 минут, в финальные 30 секунд праздничного фейерверка одновременно будут работать высотные и водные многоуровневые фейерверочные изделия. Высота фейерверка будет достигать от глади воды до 350 метров. Таких высотных и продолжительных фейерверков в Петрозаводске еще не было", - рассказала заместитель главы Петрозаводска Любовь Иконникова.

Ранее в администрации города сообщили, что группа "Отпетые мошенники" выступит на главном дне фестивале "Гиперборея".

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Комментарии

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zanoza
2020-01-28 15:06:45
Народу же нечего предложить кроме "Хлеба и зрелищ" ! Ничего не изменилось с античных времён . Сегодня это выражение не теряет своего смысла и актуальности. Красочные шоу, многочисленные обещания красивой жизни – вот современное понятие Хлеба и зрелищ!

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