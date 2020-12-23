Стало известно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Карелии

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на новогодние праздники.

По предварительному прогнозу синоптиков, в новогоднюю ночь в Карелии столбик термометра остановится на отметке - 1, -6 градусов, по северным районам похолодает до -12 градусов. И вся неделя нового года будет зимней. Температура воздуха составит -5,-10 градусов.

А в ближайшее время республику ждет "арктическое вторжение". С завтрашнего дня начнется похолодание Температура воздуха составит -1,-6 градусов, по северным районам будет до -12. В субботу, 26 декабря, в течение суток по прогнозу -8, -13 градусов. Снегопад прекратится. Осадки пройдут только по южным районам.

"Уже вечером в субботу ожидается значительное понижение температуры: -15 градусов по южным районам, на севере республики похолодает до -20 градусов и ниже. Самым холодным днем будет воскресенье, 27 декабря. В течение этих суток температура составит -15, -20 градусов, а по северным районам ночью ожидается и до -26 градусов", - рассказали "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре.

С понедельника в Карелии потеплеет. По южным районам ожидается температура в -7, -12 градусов, по северным в -10, -15. С 29 декабря температура повысится еще на пару градусов. А в ночь с 30 на 31 декабря потеплеет до -2,-7 градусов. Днем температура будет уже +1, -3 градуса.

"В новогоднюю ночь, скорее всего, будут слабо отрицательные температуры: -1, -6, по северным районам до -12. Снежок добавится. Так что первая неделя нового года будет зимней", - сообщили синоптики.