Стало известно, какую продукцию будут выпускать в технопарке «Карельские продукты» в Петрозаводске

Конкурсный отбор компаний, которые станут резидентами строящегося в Петрозаводске технопарка по производству пищевой продукции «Карельские продукты», начнется во втором квартале 2023 года.

Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

По его словам, строительная готовность промпарка составляет 55%, ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2023 года.

Резиденты получат доступ к площадке с готовой инженерной инфраструктурой — системами вытяжки, подачи воды, пожаротушения и прочим. При этом производственное оборудование компании будут закупать самостоятельно, с учетом специфики своей продукции.

Проектом технопарка предусмотрено, что на промышленной площадке смогут работать 100-150 человек. Профилем станет производство пищевых компонентов, связанных с карельскими продуктам. На сегодняшний день получить статус резидента выразили желание производители продукции из водорослей, специй из карельских трав, напитков и десертов, а также детского питания.

По словам Ермолаева, резиденты технопарка смогут компенсировать до 10 млн рублей за приобретенное оборудование за счет субсидии из регионального бюджета. Кроме того, компаниям предложат льготные займы на сумму до 5 млн рублей сроком до трех лет под 3,5% годовых.