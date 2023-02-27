Реклама

Как строится в Петрозаводске высотный дом с потрясающим видом на Онежское озеро (ВИДЕО)
27.02.2023 15:54
В Петрозаводске идет строительство последнего дома ЖК «Свиристель» (ВИДЕО)
01.03.2023 16:30
Изменились правила проезда круговых перекрестков
01.03.2023 16:02

Стало известно, какую продукцию будут выпускать в технопарке «Карельские продукты» в Петрозаводске

Новости. Экономика
11:28, 02 Марта 2023
фото: Артур Парфенчиков / ВК

Новости партнеров

Конкурсный отбор компаний, которые станут резидентами строящегося в Петрозаводске технопарка по производству пищевой продукции «Карельские продукты», начнется во втором квартале 2023 года.

Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

По его словам, строительная готовность промпарка составляет 55%, ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2023 года.

Резиденты получат доступ к площадке с готовой инженерной инфраструктурой — системами вытяжки, подачи воды, пожаротушения и прочим. При этом производственное оборудование компании будут закупать самостоятельно, с учетом специфики своей продукции.

Проектом технопарка предусмотрено, что на промышленной площадке смогут работать 100-150 человек. Профилем станет производство пищевых компонентов, связанных с карельскими продуктам. На сегодняшний день получить статус резидента выразили желание производители продукции из водорослей, специй из карельских трав, напитков и десертов, а также детского питания.

По словам Ермолаева, резиденты технопарка смогут компенсировать до 10 млн рублей за приобретенное оборудование за счет субсидии из регионального бюджета. Кроме того, компаниям предложат льготные займы на сумму до 5 млн рублей сроком до трех лет под 3,5% годовых.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2023, 07:15
На Земле бушует мощнейшая в 2023 году магнитная буря
26.02.2023, 00:10
Психолог назвал три признака, когда вашей дружбе пришел конец
26.02.2023, 08:59
РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты
27.02.2023, 00:10
Врач назвал идеальное время, когда нужно ложиться спать
01.03.2023, 16:02
Изменились правила проезда круговых перекрестков
24.02.2023, 13:53
Ученые изучили влияние воды в Карелии на появление патологий у населения

Чтиво

27.02.2023 14:49
Без политики
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
Экологическая активистка из Петрозаводска Анастасия Валова рассказала «Столице на Онего», почему она борется с мусором.
С любовью к жизни и природе
27.02.2023 12:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.