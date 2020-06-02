Стало известно, когда будет новоселье у жильцов первого дома для расселения "аварийки" в Петрозаводске

Строительство первого многоквартирного дома по новой программе расселения аварийного жилья в Петрозаводске планируется завершить в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов в эфире телеканала "Россия 24. Карелия".

"При благополучном течении событий мы ожидаем завершение строительства в первом квартале следующего года", - сказал Россыпнов. По его словам, строительство запроектировано на улице Белинского, где планируется возведение трех домов для расселения аварийного жилья. Сколько жителей Петрозаводска планируется расселить по новой программе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".