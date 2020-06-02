890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске продолжают благоустраивать газоны (ФОТО) 4
02.06.2020 17:40
Глава Карелии рассказал о ситуации с короновирусом в районах республики 2
Сегодня 09:47
Артур Парфенчиков назвал смерть Александра Грищенкова потерей для правительства Карелии 5
Сегодня 11:08
Девочка-подросток пропала в Петрозаводске 2
Сегодня 07:35
Торговцы из Москвы развернули палатки на улицах Петрозаводска, несмотря на коронавирус 6
Сегодня 13:04

Стало известно, когда будет новоселье у жильцов первого дома для расселения "аварийки" в Петрозаводске

Новости. Общество
15:43, 03 Июня 2020
фото: «Республика» / Любовь Козлова
Загрузка...

Строительство первого многоквартирного дома по новой программе расселения аварийного жилья в Петрозаводске планируется завершить в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов в эфире телеканала "Россия 24. Карелия".

"При благополучном течении событий мы ожидаем завершение строительства в первом квартале следующего года",  - сказал Россыпнов.

По его словам, строительство запроектировано на улице Белинского, где планируется возведение трех домов для расселения аварийного жилья.

Сколько жителей Петрозаводска планируется расселить по новой программе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-03 16:44:56
У дома сделали срач. Свои повадки увезут с собой. Нельзя таким жильё давать на халяву. Только за деньги, за кредиты.
новый
2020-06-03 16:19:29
Потом лопаточку на улице не оставить... :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
28.05.2020, 16:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек
28.05.2020, 13:02
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Аналитика

02.06.2020 14:23
Обществоведение
"Мы научимся его побеждать"  6
Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 24
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»