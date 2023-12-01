Стало известно, когда было сделано самое раннее фото в петрозаводском архиве

В учреждение горожане могут прийти и самостоятельно поработать с документами.

Деятельность муниципального архива Петрозаводска обсудили на открытом планерном совещании в администрации 4 декабря. Об итогах рассказали в официальном паблике мэрии.



С докладом перед жителями выступила Елена Евсеева, руководитель архива Петрозаводска, который существует с 2006 года. Он создан, чтобы комплектовать, хранить, учитывать и использовать архивные документы, относящиеся к муниципальной собственности. Все эти документы являются составной частью архивного фонда России.





«Сегодня в пользовании архива находится четыре приспособленных помещения, общей площадью 900 квадратных метров, из них половина — площадь архивохранилищ. Общая протяженность стеллажных полок — 1 300 метров, на которых сегодня располагаются почти 58 тысяч единиц хранения, которые отражают события общественно-политической и культурной жизни города, освещают деятельность органов местного самоуправления. На сегодняшний день загруженность архивохранилищ составляет 86%», — рассказала Елена Евсеева.





По ее словам, муниципальный архив принял на хранение большой объем документов паспортной службы Петрозаводска. Это около 5 тысяч домовых книг и ордеров на квартиры, а также поквартирную картотеку на жилой фонд города и архивную пофамильную картотеку о регистрации граждан в Петрозаводске. Количество карточек не подсчитывалось, но оно очень большое: документы датируются с 1944 года.



«По документам паспортной службы архив выдает справки гражданам о регистрации по состоянию на 10 августа 2023 года. За справками об актуальной регистрации, об осуществлении выписки и прописки гражданам необходимо обращаться в Миграционную службу МВД России по адресу ул. Кирова, 8 или в МФЦ», — отметила руководитель муниципального архива.





В архиве хранятся документы таких старейших и крупных предприятий города, как «Троллейбусное управление», «Петрозаводский Гортопсбыт», «Трест столовых», «Трест ресторанов и кафе» и другие. Самые ранние документы датируются 1932 годом, а самая ранняя фотография — 1912 годом.



В учреждении есть читальный зал, куда могут прийти исследователи и самостоятельно поработать с документами. Для этого нужно позвонить по телефону архива и договориться о посещении.



Информацию о деятельности муниципального архива можно получить на сайте, а также в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте». Телефон — 78-28-63.