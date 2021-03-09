Стало известно, когда начнет ходить поезд между Петрозаводском и Сортавалой

Поезда между Петрозаводском и Сортавалой планируется запустить летом этого года - их расписание будет стыковаться с рейсами "Ласточки" из Петербурга.

Об этом сообщил на совещании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, также летом будет открыт железнодорожный маршрут из Петербурга до Сортавалы через Лодейное поле и Питкяранту. "Лодейное поле-Олонец-Питкяранта-Сортавала и Петрозаводск-Сортавала с состыковкой с "Ласточкой" на Петербург на летний сезон мы должны отработать", - сказал губернатор. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".