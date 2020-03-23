Стало известно, когда начнут продавать билеты на авиарейсы из Петрозаводска на юг

Билеты на самолет до Анапы, Сочи и Симферополя можно будет приобрести на сайте авиакомпании "Северсталь".

По сообщению Минтранса Карелии, предварительную продажу билетов откроют с 12.00 25 марта на сайте "Северстали". В этом году из столицы Карелии запланированы прямые авиарейсы в Сочи, Анапу и Симферополь. С расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

В Минтрансе напомнили, о том, что с мая после длительного перерыва предусмотрено возобновление международного маршрута "Петрозаводск – Хельсинки".

В настоящее время "авиамост" связывает столицу Карелии с Москвой, Череповцом и Архангельском.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте аэропорта "Петрозаводск".