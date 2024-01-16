Стало известно, когда обновленное здание школы в Олонце распахнет двери для учеников

В здании идут работы по сборке и установке мебели.

Как рассказали в официальном паблике Олонецкого района Карелии, завершается ремонт основного здания средней школы № 1 в Олонце.



В группе сообщили, что на сегодняшний день в здании идут работы по сборке и установке мебели, монтажу оборудования и уборке помещений.



С 22 января 2024 года основная школа распахнет свои двери для детей. Обучающиеся 1-11 классов некоторое время будут учиться вместе, по сменам, отметили в источнике.