890x80
Реклама
Мишустин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на "удаленку"
Сегодня 00:05
Прокурор Петрозаводска Артур Фрейман уходит в отставку 6
Сегодня 15:54

Стало известно, когда пенсионеры получат проиндексированную пенсию

Новости. Общество
22:00, 19 Января 2022
фото: © ОПФР по РК

Новости партнеров

Власти сообщили, когда пенсионерам следует ждать проиндексированную пенсию.

Российские пенсионеры уже с февраля 2022 года будут получать одной выплатой пенсию в новом размере — проиндексированную на 8,6%, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Об этом информирует ТАСС.

По ее словам, за январь 2022 года после вступления в силу соответствующего закона пенсионеры с учетом доиндексации получат компенсацию к уже полученной пенсии, которая была повышена на 5,9%.

«Я полагаю, что до конца января это решение [об индексации пенсий на 8,6%] будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — пояснила Бибикова журналистам.

Правительство РФ ранее внесло предложение об индексации пенсий на 8,6% в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей. Госдума рассмотрит поправки во втором и, возможно, сразу в третьем чтении 20 января, сообщил Жуков по итогам Совета Думы.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

Как сообщила ранее пресс-служба Минфина РФ, с учетом поручения президента проиндексировать пенсии выше инфляции дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей, в 2023 году — 178,3 млрд рублей, в 2024 году — 188,9 млрд. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2022-01-19 22:07:29
Работающих пенсионеров привычно "кинули"?
Серж
2022-01-19 22:24:23
Leopol'd, всю страну кинули .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:03
Политкухня
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
Партии власти придется обеспечить явку на сессию конституционного большинства, чтобы не повторить декабрьский казус.
«Я только маленький винтик в этом» 40
17.01.2022 17:07
Второй раз не простили 21
14.01.2022 17:00
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 52
14.01.2022 14:24
Вся аналитика

Чтиво

18.01.2022 14:46
Личное мнение
Сохранить Курган для всех горожан 24
Почему нельзя совмещать в одном месте рекреацию и профессиональный спорт – мнение лыжника из Петрозаводска Андрея Баранова.
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 11
17.01.2022 14:43
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
13.01.2022 16:45
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»