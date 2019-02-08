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Новости. Общество
08:20, 08 Февраля 2019
фото: проспект Карла Маркса, Петрозаводск/ фото Ильи Тимина

Стало известно, когда в Петрозаводске появится "ветряк"

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Определены сроки завершения работ по благоустройству трех парков в Петрозаводске, сообщили в городской мэрии.

В этом году в рамках реализации программы поддержки местных инициатив будут выполнены модернизация территории парка Удега на Птицефабрике, обустройство аллеи Энтузиастов и парка Кленовый сквер на Кукковке. На благоустройство каждого объекта запланировано по 1 млн 650 тысяч рублей.

В мэрии согласовали графики финансирования и выполнения необходимых работ. Согласно условиям программы в срок до 30 марта нужно аккумулировать необходимые средства: по 200 тысяч рублей на реализацию проектов соберут представители общественности, еще почти по полтора миллиона рублей на каждый из них предусмотрены в городском и республиканском бюджетах.

"До 30 июля работы по обустройству должны быть выполнены, открытие обновленных общественных территорий запланировано до 1 сентября", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Ранее сообщалось, что в парке Удега оборудуют сцену и игровую детскую площадку, на создаваемой аллее Энтузиастов (за гипермаркетом "Лента" на Кукковке) появятся клумбы, скамейки и арт-объект "Ветряк". А на территории бывшего рынка возле улицы Питкярантской предусмотрена планировка парка с пешеходными дорожками, спортивной зоной и зоной отдыха.

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