В Петрозаводске установят "Ветряк"

Арт-объект "Ветряк", новая аллея и парки появятся в этом году в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Еще три общественных территории будут обустроены в столице Карелии в рамках Программы поддержки местных инициатив.

Республиканская комиссия одобрила все проекты благоустройства общественных территорий, предложенные петрозаводчанами для участия в конкурсе на право получения софинансирования из регионального и городского бюджетов.

Таким образом, в этом году в Петрозаводске в рамках реализации программы поддержки местных инициатив будут выполнены модернизация территории парка Удега на Птицефабрике, обустройство аллеи Энтузиастов (за гипермаркетом "Лента" на Кукковке) и парка Кленовый сквер на Кукковке. На благоустройство каждой территории запланировано по 1 млн 600 тысяч рублей.

"В парке Удега оборудуют сцену и игровую детскую площадку, на создаваемой аллее Энтузиастов появятся клумбы, скамейки и арт-объект "Ветряк". А на территории бывшего рынка возле улицы Питкярантской предусмотрена планировка парка с пешеходными дорожками, спортивной зоной и зоной отдыха", - рассказала начальник отдела благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Напомним, за несколько лет в рамках программы поддержки местных инициатив в Петрозаводске обустроены парки Зеленый берег на Перевалке и Лесной ключ на Ключевой, реконструирована спортивная площадка "Олимп" у школы №7 в Соломенном. В прошлом году был оборудован новый велопешеходный маршрут "Тропа Ивана-царевича" между жилыми комплексами "Чистый город" и "Каскад" на Древлянке, благоустроены парк Петровский Родник и территория около Ярмарочной площади на улице Инженерной.