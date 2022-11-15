Стало известно, когда в районах Петрозаводска установят елки

В столице Карелии установили главную елку на площади Кирова.

Как рассказали в администрации города, Петрозаводск начал своё преображение в преддверии Нового года. На площади Кирова уже установили 18-метровую искусственную ель. Сейчас дерево наряжают гирляндами и шарами, после чего от его верхушки традиционно растянут большой световой шатер.

В мэрии обещают, что к концу недели подрядчик планирует приступить к установке елок в районах Петрозаводска. В этом году искусственные деревья разместят в скверах Кукковский Петух (в районе дома № 15 на улице Ровио), Кинотеатра «Искра» (на Перевалке), Машиностроителей (в Октябрьском районе), Михаила Калинина (на Голиковке), Сосновом (в районе улицы Дружбы, на СКЗ), на Онежской набережной (в створе проспекта Ленина), в парках Удега (на Птицефабрике) и Железнодорожников (в Первомайском районе), на аллеях Берёзовой (на Древлянке) и Дружбы (на Ключевой), а также на Главной площади (в Соломенном). Две натуральных ели установят на улицах Боровой (вблизи домов № 5 и № 7, в Железнодорожном районе) и Жуковского (вблизи дома № 63, в Сулажгоре).

Ранее сообщалось, Петрозаводск отметит Новый год скромно и без салюта.