Стало известно, когда заработает первый в Карелии технопарк для предприятия ГПК

Ввод в эксплуатацию первого в Карелии промышленного технопарка для предприятий горнопромышленного комплекса запланирован на второй квартал 2020 года.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

Обустройство технопарка в Южной промзоне включает текущий ремонт помещений, приобретение и монтаж оборудования, которое будет сдаваться в аренду предпринимателям. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".