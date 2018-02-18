Стало известно, кому Ирина Мирошник отдала свой приз на "Гиперборее"

В Петрозаводске подвели итоги конкурса снежных и ледовых скульптур на зимнем фестивале "Гиперборея-2018".

В субботу вечером на главной концертной площадке праздника у администрации Петрозаводска были награждены мастера, участвовавшие в конкурсе снежных и ледовых скульптур. Жюри выбрало лучшие работы из 31 композиции: из 11 ледовых скульптур, 10 работ в больших снежных кубах и 10 – в малых снежных кубах.

В номинации "Снежная скульптура (малый куб)" призовые места заняли:

- I место – "Снимайте маски, Господа и Дамы"! (Захар Еремеев, Алина Золотько, Алена Ильина – Кондопога)

- II место – "Естественный отбор" (Анна Андронова, Ксения Тараканова, Полина Харитонова – Кондопога)

- III место – "Северные жители" (Анастасия Петрушко, Алиджон Умрикулов, Екатерина Романова – Петрозаводск).

В номинации "Снежная скульптура (большой куб)" места распределились следующим образом:

- I место – "Добрый пастырь" (Андрей Комулайнен, Владимир Лазарев, Елена Евсеева – Петрозаводск)

- II место – "Мгновения в луче света" (Анастасия Николаева, Артем Ковальчук, Елена Головей – Санкт-Петербург, Москва)

- III место – "Не хочу синицу, поймаю Жар-Птицу!" (Вячеслав Смирнов, Елизавета Смирнова, Даниил Цывакин – Петрозаводск).

В номинации "Ледовая скульптура" лучшими признаны следующие работы:

- I место – "Микромир" (Алексей Лебедев, Надежда Белая, Александр Белый – Санкт-Петербург, Петрозаводск)

- II место – «Напишу портрет любой» (Андрей Петров, Андрей Ганичев, Сергей Петров – Олонец, Петрозаводск)

- III место – «Щелкунчик» (Владимир Алманов, Александр Смоленцев, Маргарита Аленина – Сергиев Посад, Чехов).

Ирина Мирошник выбрала фигуру, автор которой получил специальный приз Главы Петрозаводского городского округа. Мэру Петрозаводска понравились "Детские мечты" (Елена Тимофеева, Юлиана Петухова, Василий Рудян – Петрозаводск, Санкт-Петербург, Дивногорск - Красноярский край).