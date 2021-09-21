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Стало известно, кому с 1 октября поднимут зарплату

Новости. Общество
19:40, 26 Сентября 2021
фото: Павел Лисицын / РИА Новости

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С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций.

Повышение коснется сотрудников, работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других, пишет РИА Новости со ссылкой на «МК».

В среднем рост заработной платы составит около четырех процентов, данный показатель может меняться в зависимости от региона и профессии. Так, субъекты могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом ее величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне. Кроме того, произойдет индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.

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