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Новости. Общество
07:15, 07 Мая 2019

Стало известно, кто будет спасать от клещей жителей Петрозаводска

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Власти карельской столицы сообщили, кто выиграл контракт на акарицидную обработку от клещей территорий Петрозаводска.

Компания "КарелДезСервис" выиграла контракт на акарицидную обработку Петрозаводска. Об этом информируют в администрации карельской столицы.

Сообщается, что фирма получила контракт на общую сумму 150 тыс. рублей. Победитель конкурса должен обработать от клещей территорию площадью 80 га.

Как пояснили в городской мэрии, обработка начнется в ближайшие дни. На данный момент составляется список мест для обработки. 

 

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