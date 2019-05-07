Стало известно, кто будет спасать от клещей жителей Петрозаводска

Власти карельской столицы сообщили, кто выиграл контракт на акарицидную обработку от клещей территорий Петрозаводска.

Компания "КарелДезСервис" выиграла контракт на акарицидную обработку Петрозаводска. Об этом информируют в администрации карельской столицы.

Сообщается, что фирма получила контракт на общую сумму 150 тыс. рублей. Победитель конкурса должен обработать от клещей территорию площадью 80 га.

Как пояснили в городской мэрии, обработка начнется в ближайшие дни. На данный момент составляется список мест для обработки.