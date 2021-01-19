Стало известно, кто чаще попадает под колеса автомобилей на "зебре" в Петрозаводске

Госавтоинспекция столицы Карелии подвела итоги аварийности в пределах пешеходных переходов в 2020 году.

По данным ведомства, в прошлом году в пределах пешеходных переходов в Петрозаводске зарегистрировано 32 ДТП, в которых 3 человека погибли и 32 были ранены. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение количества таких аварий на 39,6%, ДТП, на 40,7% - количества пострадавших в них людей. Но при этом с одного до трех увеличилось количество погибших пешеходов.

Восемь ДТП произошли в пределах регулируемых пешеходных переходов. Но в четырех случаях пешеходы выходили на переход на запрещающий (красный) сигнал пешеходного светофора.

Самыми аварийными стали сентябрь и октябрь (по 6 ДТП), январь – 5 автонаездов. Причем, если в январе все наезды были совершены в темное время суток, то в октябре - только 2 из 6.

Возраст водителей, совершавших автонаезды, разнообразен - от 22 до 84 лет. Равно, как и их водительский стаж - от нескольких месяцев до 37 лет. Доля водителей со стажем менее 2 лет составляет 12,5%. Преимущественно, водители - представители мужского пола (87%).

Возраст пешеходов тоже разнообразен - от 5 до 83 лет. Чаще других под колесами оказывались пешеходы 38, 44, 64 лет. И впервые за много лет в этом году количество пешеходов мужского пола больше, чем количество пешеходов-женщин.