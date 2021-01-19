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Стало известно, кто чаще попадает под колеса автомобилей на "зебре" в Петрозаводске

Новости. Общество
16:58, 19 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
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Госавтоинспекция столицы Карелии подвела итоги аварийности в пределах пешеходных переходов в 2020 году.

По данным ведомства, в прошлом году в пределах пешеходных переходов в Петрозаводске зарегистрировано 32 ДТП, в которых 3 человека погибли и 32 были ранены. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение количества таких аварий на 39,6%, ДТП, на 40,7% - количества пострадавших в них людей. Но при этом с одного до трех увеличилось количество погибших пешеходов.

Восемь ДТП произошли в пределах регулируемых пешеходных переходов. Но в четырех случаях пешеходы выходили на переход на запрещающий (красный) сигнал пешеходного светофора.

Самыми аварийными стали сентябрь и октябрь (по 6 ДТП), январь – 5 автонаездов. Причем, если в январе все наезды были совершены в темное время суток, то в октябре - только 2 из 6.

Возраст водителей, совершавших автонаезды, разнообразен - от 22 до 84 лет. Равно, как и их водительский стаж - от нескольких месяцев до 37 лет. Доля водителей со стажем менее 2 лет составляет 12,5%. Преимущественно, водители - представители мужского пола (87%).

Возраст пешеходов тоже разнообразен - от 5 до 83 лет. Чаще других под колесами оказывались пешеходы 38, 44, 64 лет. И впервые за много лет в этом году количество пешеходов мужского пола больше, чем количество пешеходов-женщин.

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Комментарии

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Геннадий
2021-01-19 18:59:49
Почему в Финляндии людей не давят в таких масштабах? Ведь там тоже есть и узкие улицы и без светофоров пересечения!?!?
театральный критик
2021-01-19 19:08:01
Геннадий, там кредитных кастрюль меньше
бюджет
2021-01-19 17:55:20
Тот кто не читает ПДД: 4.5. Не жалко, ежели сами свою жизнь не жалеют.
Гость
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