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Стало известно, кто погиб в ночном ДТП в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:20, 03 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Установлены личности погибших в ДТП, произошедшем около поселка Мелиоративный в ночь с 1 на 2 ноября, сообщила полиция Прионежского района.

Личности погибших в ДТП пассажиров установлены. Это 47-летний и 41-летний мужчины, жители Прионежского района.

Напомним в ночь на 2 ноября в ДТП на Шуйском шоссе погибли три человека – 46-летний водитель "ВАЗ" и двое пассажиров, которых не смогли достать из горящей машины.

Происшествие произошло на железнодорожном переезде в районе поселка Мелиоративный (2км автодороги "Кола" 435-Петрозаводск").

46-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21124" предположительно двигался из п. Чална-1 в направлении Петрозаводска, не справившись с управлением, совершил наезд на опору линии электропередач. После наезда произошло возгорание автомобиля. Очевидцу происшествия удалось извлечь из автомобиля водителя, но мужчина скончался до приезда бригады СМП. В автомобиле также находились два пассажира, которых не удалось достать после возгорания.

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