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Полиция просит помочь установить личности пассажиров, сгоревших в машине после страшного ДТП под Петрозаводском

Новости. Происшествия
12:33, 02 Ноября 2020
фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии
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Ночью в ДТП на Шуйском шоссе погибли три человека – 46-летний водитель "ВАЗ" и двое пассажиров, которых не смогли достать из горящей машины.

Полиция Прионежского района просит помочь установить личности погибших в ДТП пассажиров.

Ночью 2 ноября произошло дорожное происшествие, в котором три человека погибли. Происшествие произошло на железнодорожном переезде в районе поселка Мелиоративный (2км автодороги "Кола" 435-Петрозаводск").

46-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21124" (госномер Е150АХ10) предположительно двигался из п. Чална-1 в направлении Петрозаводска, не справившись с управлением, совершил наезд на опору линии электропередач. После наезда произошло возгорание автомобиля. Очевидцу происшествия удалось извлечь из автомобиля водителя, но мужчина скончался до приезда бригады СМП. В автомобиле также находились два пассажира, которых не удалось извлечь после возгорания.

Сотрудники полиции устанавливают личности погибших людей.
Всех, кому что-либо известно о погибших, просят обратиться в ОМВД России по Прионежскому району по телефону 8(8142)73-90-22, 8(8142)57-96-16.

Ранее были опубликовано фото с места смертельного ДТП.

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