Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)

На Шуйском шоссе автомобиль врезался в опору ЛЭП и загорелся – погибли три человека, сообщили в МЧС Карелии.
На Шуйском шоссе автомобиль врезался в опору ЛЭП и загорелся – погибли три человека, сообщили в МЧС Карелии.
На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото с места смертельного ДТП на Шуйском шоссе.
Ранее сообщалось, что авария произошла 2 ноября в 1.10 на 14-м километре Шуйского шоссе, в районе железнодорожного переезда у посёлка Мелиоративный.
Автомобиль "ВАЗ-112" на железнодорожном переезде, в районе S-образного поворота, выехал за пределы дорожного полотна вправо и врезался в опору контактной сети.
После столкновения с препятствием автомобиль загорелся.
В результате ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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