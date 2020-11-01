Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)

На Шуйском шоссе автомобиль врезался в опору ЛЭП и загорелся – погибли три человека, сообщили в МЧС Карелии.

На Шуйском шоссе автомобиль врезался в опору ЛЭП и загорелся – погибли три человека, сообщили в МЧС Карелии.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото с места смертельного ДТП на Шуйском шоссе.

Ранее сообщалось, что авария произошла 2 ноября в 1.10 на 14-м километре Шуйского шоссе, в районе железнодорожного переезда у посёлка Мелиоративный.

Автомобиль "ВАЗ-112" на железнодорожном переезде, в районе S-образного поворота, выехал за пределы дорожного полотна вправо и врезался в опору контактной сети.

После столкновения с препятствием автомобиль загорелся.

В результате ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.