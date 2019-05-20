Стало известно, кто получит право на "ипотечные каникулы"

Национальный банк Карелии подготовил рекомендации, как жители республики могут получить право на "ипотечные каникулы" в рамках федерального закона, вступающего в силу с 31 июля.

Согласно закону, заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут приостановить или уменьшить выплаты по кредиту на период до полугода.

"К трудным жизненным ситуациям относится потеря работы или кормильца, получение инвалидности I или II группы, болезнь, длящаяся более двух месяцев подряд. И это далеко не все случаи, которые попадают в категорию сложных ситуаций – полный их перечень содержится в законе", - говорится в сообщении Нацбанка.

Ипотечные каникулы можно будет взять как по новым, так и по действующим кредитам. Но воспользоваться этой льготой по каждому кредитному договору получится только один раз. Взять ипотечные каникулы можно при одновременном соблюдении следующих условий.

Какие условия надо будет соблюсти, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".