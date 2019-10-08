Стало известно, кто разрушил брак Лолиты

Выяснилось, что Дмитрий не просто ушел от жены, он ушел к другой женщине.

Разлучницу зовут Ольга Кулиева, она владелица столичной клиники, которая специализируется на инъекционной медицине. Ольга успешна, красива и выглядит значительно моложе своего биологического возраста, впрочем это не удивительно, ведь она профессиональный косметолог, пишет "Узнай все".



О романе Кулиевой и Иванова стало известно после того, как в сети появилась фотографии, сделанные на свадьбе, где они присутствовали в качестве гостей.

"Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке... Наверное и свадебная цепочка на месте и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую "жертву", – сказала Лолита.