Стало известно, кто упал с пришвартованного в Петрозаводске судна и утонул

Несчастный случай произошел в середине сентября вблизи местечка Выгойнаволок.

Государственная инспекция труда Карелии начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, говорится в пресс-релизе ведомства. Речь идет о гибели сотрудника карельского научного центра Российской академии наук.



«По результатам расследования, будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего», — упоминается в сообщении пресс-службы госинспекции труда.



Как стало известно «Столице на Онего», трагедия произошла с капитаном научно-исследовательского судна. В ночь на 16 сентября мужчина упал с борта судна, пришвартованного к причалу «Нефтебаза» в местечке Выгойнаволок в акватории Петрозаводской губы Онежского озера.



Напомним, работы на воде спасатели проводили с помощью подводного робота «Гном». К поиску пропавшего также привлекались водолазы. Тело утонувшего мужчины нашли на следующий день.