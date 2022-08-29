Утонул капитан пришвартованного в Петрозаводске судна

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Спасатели нашли утонувшего капитана судна, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.

В минувшее выходные подразделения поисково-спасательной службы проводили работы в акватории Петрозаводской губы Онежского озера. Вблизи местечка Выгойнаволок спасатели искали мужчину 1964 года рождения.

По поступившей спасетлям информации, в ночь с 15 на 16 сентября, предположительно, утонул капитан судна, пришвартованного к причалу «Нефтебаза».

«Работы на воде проводились с помощью подводного робота „Гном“. К поиску пропавшего также привлекались водолазы. Сегодня спасатели возобновили работы. Днем утонувшего мужчину нашли вблизи причала», — сообщается в паблике Государственного комитета Карелии по ОЖ и БН.