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Стало известно, кто займется разработкой схемы пассажирских перевозок в Петрозаводске

Новости. Общество
14:59, 30 Ноября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что стали известны итоги конкурса на право разработки схемы организации транспортного обслуживания населения столицы Карелии.

Подведомственное министерству транспорта РФ учреждение РОСДОРНИИ одержало победу в конкурсе на право разработки комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Петрозаводска. Об этом рассказал в соцсети мэр карельской столицы Владимир Любарский.

Любарский пояснил, что победитель конкурса специализируется на разработке и научном сопровождении федеральных, целевых и региональных программ, направленных на инновационное развитие и совершенствование состояния автодорог. 

«Контракт будет подписан в самые ближайшие дни. Стоимость работ — 26 млн рублей. Работы разбиты на 3 этапа. На первом, который займет 4 месяца, будет разрабатываться непосредственно комплексная схема организации транспортного обслуживания, после этого будут готовиться предложения по внесению изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города. По итогам третьего этапа, который должен завершиться через 8 месяцев, должна быть представлена разработанная организационная и финансовая модель Пассажирского транспорта общего пользования», — рассказал Любарский.

Ранее сообщалось, что впервые за многие годы власти Петрозаводска купят новые троллейбусы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
0ff
2021-11-30 17:27:08
Хде карельские учоные с пушкинской в количестве 600 штук и еще 200 с Невского ? До сих пор контурные карты фломастерами раскрашивают уже 30 лет.
Сергеич
2021-11-30 16:53:54
Но зато за 26 лимонов можно запроектировать надземку между энтими районами...
Горожанин
2021-11-30 15:46:06
В этом плане должны быть предусмотрены и новые дороги, соединяющие районы города. Сейчас в каждый район ведут всего две старые узкие дороги! На одной ДТП - и в район не попадешь! По существующей дорожной сети перераспределять транспорт - пустое дело, не стоящее этих затрат.
Саныч
2021-11-30 18:10:21
Горожанин, хорошо заметил, согласен.
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