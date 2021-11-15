Стало известно, кто займется разработкой схемы пассажирских перевозок в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что стали известны итоги конкурса на право разработки схемы организации транспортного обслуживания населения столицы Карелии.

Подведомственное министерству транспорта РФ учреждение РОСДОРНИИ одержало победу в конкурсе на право разработки комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Петрозаводска. Об этом рассказал в соцсети мэр карельской столицы Владимир Любарский.

Любарский пояснил, что победитель конкурса специализируется на разработке и научном сопровождении федеральных, целевых и региональных программ, направленных на инновационное развитие и совершенствование состояния автодорог.

«Контракт будет подписан в самые ближайшие дни. Стоимость работ — 26 млн рублей. Работы разбиты на 3 этапа. На первом, который займет 4 месяца, будет разрабатываться непосредственно комплексная схема организации транспортного обслуживания, после этого будут готовиться предложения по внесению изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города. По итогам третьего этапа, который должен завершиться через 8 месяцев, должна быть представлена разработанная организационная и финансовая модель Пассажирского транспорта общего пользования», — рассказал Любарский.

Ранее сообщалось, что впервые за многие годы власти Петрозаводска купят новые троллейбусы.