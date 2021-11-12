Впервые за многие годы власти Петрозаводска купят новые троллейбусы

Из средств региональной субсидии 300 млн рублей власти Петрозаводска потратят на покупку 16 новых троллейбусов.

Депутаты Петросовета на заседаниях постоянных комиссий, которые состоялись в преддверии внеочередной сессии, одобрили распределение 1,3 млрд рублей, которые пришли в город в качестве региональной субсидии.

Из этой суммы 300 млн рублей будут потрачены на приобретение новых троллейбусов. Как сообщила руководитель городского комитета финансов Елена Логинова, планируется закупить 16 новых единиц транспорта.

"Это происходит впервые за десятилетие, - отметила Логинова. - В последние годы в городе появлялись только подержанные троллейбусы и несколько новых брали в лизинг".

Напомним, что троллейбусный парк в Петрозаводске изношен на 98%.

Окончательное решение о распределении средств региональной субсидии депутаты Петросовета примут сегодня на внеочередной сессии.