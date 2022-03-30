Стало известно, куда хотят трудоустроить беженцев из Украины в Карелии

В республику прибыло 37 вынужденных переселенцев трудоспособного возраста.

Литейный завод «Петрозаводскмаш» готов трудоустроить беженцев из Украины, прибывших в Карелию. Об этом заявил 5 апреля журналистам руководитель заводской службы по управлению персоналом Андрей Айдин. По его словам, предприятие расширяет производство, и ему нужны рабочие руки.

Как сообщила глава республиканского управления труда и занятости Елена Фролова, в Карелию из Украины прибыли 87 человек. Однако трудоспособного возраста из них только 37.

Читайте подробнее в статье «Пока никаких катастроф на рынке труда не наблюдается».