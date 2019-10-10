Стало известно, на чем больше всего экономят россияне

Эксперты выяснили, на что у жителей России катастрофически не хватает денег.

Опрос аналитического центра НАФИ показал, что около 46% респондентов отказываются от отпусков из-за нехватки денег, 29% экономят на посещении театров и кино, 27% - на лечении. При этом доля тех, кто экономит на медицине, выросла с 2015 года на 5%, пишет ТАСС.

Также каждый четвертый (24%) готов отказаться от поездок к родственникам и друзьям, каждый пятый (21%) - от покупки необходимой одежды и обуви, 18% готовы отказаться от действительно необходимых семье предметов домашнего обихода.

Отмечается, что число россиян, готовых экономить на образовании для себя и своих детей, увеличилось за четыре года.

"В 2015 году об экономии на образовании для детей и взрослых членов семьи говорили по 6% россиян, в 2018 году - по 4%, а в 2019 году - по 10% и 9% соответственно", - рассказали в НАФИ.