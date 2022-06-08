Стало известно, на каких пляжах в Карелии обитают опасные бактерии

Роспотребнадзор Карелии проверил популярные места отдыха у воды в Петрозаводске и в двух районах республики.

В июне пробы воды были отобраны в Онежском озере в местечке Сайнаволок, на улице Московская, в Песках, в Каменном карьере и в реке Лососинка на набережной Гюлинга в Петрозаводске. Также пробы взяли в озере Лососиное в Прионежском районе, в водоеме на улице Советская, д. 5, в Пряже и в Сямозеро в 4 км от поселка Эссойла. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По результатам исследований установлено, что все пробы воды соответствуют требованиям санитарного законодательства по паразитологическим показателям. Проверку по микробиологическим показателям не прошла вода на пляжах на улице Московская и набережной Гюллинга. Здесь было выявлено превышение допустимых уровней содержания E coli (на улице Московской — в 24 раза, на набережной Гюллинга — в 70 раз), общих колиформных бактерий (на улице Московской — в 4,8 раза, на набережной Гюллинга — в 14 раз). Отдыхаюшим в этих местах грозят острые кишечные инфекции.

Содержание железа в отобранных пробах воды в местах отдыха у воды, кроме Каменного карьера, превышало нормативный уровень, однако это природная особенность водоемов республики.

Пробы почвы, отобранные в местечке Сайнаволок, Каменном карьере и пляже в 4 км от поселка Эссойла соответствуют требованиям санитарного законодательства по исследуемым микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

Проблемы возникли с почвой, отобранной в местечке Лососиное. Исследование показало, что она не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. Здесь также обнаружены колиформные бактерии, содержание которых составило 100 КОЕ/г при гигиеническом нормативе не более 9 КОЕ/г.

Результаты исследования направлены в администрации Петрозаводского городского округа и Прионежского района для рассмотрения и принятия мер, отметили в Роспотребнадзоре.