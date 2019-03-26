Стало известно, на какую господдержку могут рассчитывать предприниматели Карелии

Закон о новых мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса, принятый на прошлой неделе парламентом Карелии, предусматривает выделение субсидий в размере от 500 тыс. до 5 млн. рублей.

Такие суммы назвали в министерстве экономического развития республики.

Начинающие предприниматели смогут получить до 1 млн рублей, чтобы компенсировать расходы, произведенные в течение первых трёх лет их работы.

До 2 миллионов рублей будут получать предприниматели для компенсации затрат на оборудование для производства пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, мебели и камнеобработки.

На какую компенсацию могут рассчитывать предприниматели из других сфер, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".