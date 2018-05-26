Стало известно, откуда у карельских чиновников взялась зарубежная недвижимость

Артур Парфенчиков объяснил, откуда у заместителя главы Карелии Владимира Тимофеева и представителя руководителя республики в Законодательном Собрании Юрия Шабанова появилась зарубежная недвижимость.

В мае чиновники карельского правительства опубликовали сведения об имуществе и доходах. Проницательные журналисты тут же обнаружили у некоторых слуг народа зарубежную недвижимость, пишет "ФедералПресс".

Судя по декларации, у представителя главы Карелии в Законодательном собрании Юрия Шабанова имеется недвижимость на Украине, а у заместителя главы региона Владимира Тимофеева – на Кипре. Корреспондент "ФедералПресс" спросил у Парфенчикова, нормально ли это для госслужащего.

В ответ на обращение пресс-секретарь Парфенчикова Диана Василевич сообщила, что в соответствии с законом о государственной службе наличие недвижимости за рубежом не противоречит действующему законодательству.

"Недвижимость Юрия Шабанова находится на территории Украины и представляет собой половину дома, принадлежавшего его родителям. Недвижимость Владимира Тимофеева приобретена им на Кипре в 2006 году, когда он работал в коммерческих структурах", – объяснила Диана Василевич.