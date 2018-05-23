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Новости. Общество
07:15, 23 Мая 2018

Два высокопоставленных чиновника Карелии имеют зарубежную недвижимость

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Заместитель главы Карелии Владимир Тимофеев и представитель руководителя республики в Законодательном Собрании Юрий Шабанов задекларировали зарубежную недвижимость.

Так, Владимир Тимофеев владеет жилым домом площадью 253 кв.м., который находится на Кипре.

За Юрием Шабановым числятся земельный участок 594 кв.м и доля жилого дома площадью 54 кв.м. недвижимость находится на Украине.

Сколько заработали в 2017 году карельские чиновники, читайте здесь.

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Комментарии

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Navicom Navicom
2018-05-23 07:31:51
Тимофеев реально крут!
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