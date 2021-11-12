Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)

Бывший депутат Петросовета жестоко избил соседей в подъезде элитного дома — расследование идет 7 месяцев.

В объектив камеры наружного наблюдения в подъезде элитного дома попал момент избиения семейной пары.

Так, 30 апреля в 5.10 мужчина с женщиной в домашней одежде позвонили в соседнюю квартиру, из которой вышел бывший народный избранник горосовета Петрозаводска Алексей Зюзин с товарищем и начал избивать потревожившего его мужчину.

Камера запечатлела, как Зюзин наносил удары по лежавшему на полу мужчине. Бил руками и ногами, по лицу и телу. Вокруг все было в крови, но экс-депутат не останавливался. Напуганная женщина схватилась за телефон, но ее попытки спастись оказались напрасными. Разъяренный народный избранник с помощью друга оттаскали женщину за волосы и бросили на пол к ее полуживому спутнику.

Как рассказали «Столице на Онего» в МВД Карелии, по факту избиения проводится расследование.

По информации ведомства, пострадавшие обратились с заявлением в полицию, все участники инцидента были установлены. Следователи сообщили, что женщина получила побои, за что избивавшему, согласно ст. 6.1.1 КоАП, грозит административный штраф. Потерпевшему мужчине, по определению следствия, был причинен легкий вред здоровью. Виновные должны быть привлечены по статье 115 Уголовного Кодекса.

И здесь, по словам правоохранителей, пострадавший не согласился с выводами следователей и сообщил, что считает полученные травмы более тяжелыми.

«На данный момент проводится расследование по допматериалам, ожидается медицинское заключение», — пояснили в МВД Карелии.