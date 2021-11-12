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Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)

Новости. Происшествия
10:59, 01 Декабря 2021
фото: кадры из видео

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Бывший депутат Петросовета жестоко избил соседей в подъезде элитного дома — расследование идет 7 месяцев.

В объектив камеры наружного наблюдения в подъезде элитного дома попал момент избиения семейной пары.

Так, 30 апреля в 5.10 мужчина с женщиной в домашней одежде позвонили в соседнюю квартиру, из которой вышел бывший народный избранник горосовета Петрозаводска Алексей Зюзин с товарищем и начал избивать потревожившего его мужчину.

Камера запечатлела, как Зюзин наносил удары по лежавшему на полу мужчине. Бил руками и ногами, по лицу и телу. Вокруг все было в крови, но экс-депутат не останавливался. Напуганная женщина схватилась за телефон, но ее попытки спастись оказались напрасными. Разъяренный народный избранник с помощью друга оттаскали женщину за волосы и бросили на пол к ее полуживому спутнику.

Как рассказали «Столице на Онего» в МВД Карелии, по факту избиения проводится расследование.

По информации ведомства, пострадавшие обратились с заявлением в полицию, все участники инцидента были установлены. Следователи сообщили, что женщина получила побои, за что избивавшему, согласно ст. 6.1.1 КоАП, грозит административный штраф. Потерпевшему мужчине, по определению следствия, был причинен легкий вред здоровью. Виновные должны быть привлечены по статье 115 Уголовного Кодекса.

И здесь, по словам правоохранителей, пострадавший не согласился с выводами следователей и сообщил, что считает полученные травмы более тяжелыми.

«На данный момент проводится расследование по допматериалам, ожидается медицинское заключение», — пояснили в МВД Карелии.

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Комментарии

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Эндшпиль
2021-12-01 14:02:54
Д.Ю, смею предположить, что Зюзин, он, еще и друг Матвеева, Боднарчука, Мирошник?
Д.Ю
2021-12-01 13:35:27
>бывший народный избранник горосовета Петрозаводска Алексей Зюзин

Угадайте от какой партии депутат?
Жуков
2021-12-01 13:22:19
Во время оформления документов о совершении административного правонарушения, обвиняемый нанес одному из полицейских удар кулаком в лицо.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Жуков
2021-12-01 13:17:01
Только после показа на федеральном канале, МВД капельку почешется. Если бы потерпевший был бы Зюзин, чиновник, а не дай бог сотрудник, всё суши сухари на 8 лет.
Hовый
2021-12-01 13:29:01
Жуков, терпила зюзину нос сломал. Там битва элит была. Эпическая :)
Саныч
2021-12-01 12:36:15
Можно поинтересоваться? Чей заказ?
Эндшпиль
2021-12-01 12:24:05
Leopol'd, верное замечание. Наверное у них дела поважнее кура коды проверяют, почему у Зюзина на лице масочка отсутствовала? Может он больной на всю голову корона вирусом, а мы не знали?
Leopol'd
2021-12-01 12:18:28
Не так давно полиция старательно избегала беспокоить уважаемого бизнесмена, г-на Яблокова. Дождались убийства.
Полезный
2021-12-01 12:12:37
А чего там с качком, который пенсу позвоночник сломал ? Тоже в подьезде. Или это один и тот же сюжет ?
Эндшпиль
2021-12-01 12:08:56
Командир после чебуреков с лосятинкой наверное, прокуратура наверное спит, мвд бездействует, ИФНС тоже хороши не рассматривают дробление бизнеса Зюзина как схему ухода от налогов. В следующий раз Зюзин так и командира наверное сможет помять, ему же ничего за это не будет. Золотой мальчик, экс депутат мажорчик.
Вася
2021-12-01 12:04:32
Всё это выглядит как то комично .
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