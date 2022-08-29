Стало известно, почему ржавая вода льется из кранов у жителей Петрозаводска

В «Водоканале» объяснили, почему в домах жителей Древлянки в минувший понедельник из крана потекла вода коричневого цвета.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликовано фото ванны, наполненной мутной водой ржавого цвета.

«Лесной проспект — приятно помыться», — написал автор фото в комментарии.

Такая же вода текла в минувший понедельник и в домах по бульвару Интернационалистов.

«Каждый год одна и та же история, за день–два перед включением отопления из крана начинает течь ржавая вонючая вода», — написала горожанка в редакцию «Столицы на Онего».

В «Водоканале» объяснили, что домах города существует разная система горячего водоснабжения: открытая и закрытая.

«В домах с открытой системой водоснабжения горячая вода поступает сразу и в кран, и в батареи. Когда наступает период отключения отопления, управляющая компания просто перекрывает вентиль, и трубы стоят пустые, а потом при включении первая вода смывает образовавшийся за лето налет в трубах и окрашивает воду в кранах», — объяснили в «Водоканале».

При этом специалисты успокоили, что волноваться не надо, так как через 2-3 дня все нормализуется.

«Мыться такой водой можно», — ответили в «Водоканале».