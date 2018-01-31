Стало известно, почему все мосты в Петрозаводске неожиданно обследовали и на четырех ограничили движение

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, почему было принято решение провести полное обследование всех мостов в городе.

"Столица на Онего" обратилась к Ирине Мирошник с вопросом, кто и по какой причине проводил обследование мостов в Петрозаводске?

"У нас в прошлом году появилась информация от надзорных органов, что мост по улице Мерецкова не соответствует нормативным требованиям и подлежит скорому закрытию, - сказала Ирина Мирошник, - мы попытались узнать, когда что-либо проводилось по обследованию мостов в городе, но не нашли никаких документов о проверках и сроках службы этих мостовых сооружений. А это все-таки безопасность, поэтому решили заказать экспертизу сразу всех 16 мостов. Выделили средства из дорожного фонда. Провели торги, которые выиграла Воронежская специализированная организация, которая дала заключения по всем сооружениям. Мы, честно говоря, думали, что эта экспертиза успокоит нас, покажет, что все в порядке и мост по Мерецкова можно эксплуатировать, потому что визуально он не выглядел плохо. Но результаты проверки показали, что из всех 16 мостов самое сложное положение на четырех".

Четыре моста - на ул.Луначарского (Пименовский мост), на ул.Мерецкова, ул.Кирова и ул.Антикайнена, по информации экспертов, не безопасны для эксплуатации и нуждаются в скором капитальном ремонте, а до проведения ремонта необходимо ограничить на них нагрузку.

Именно по этой причине, как объяснила Ирина Мирошник, на четырех перечисленных мостах были установлены ограничительные столбики, которые не позволяют транспорту двигаться по двум полосам в одну сторону.

"Столбики поставили, чтобы снизить нагрузку на мост при движении по нему транспорта, - сказала Мирошник, - комитет ЖКХ пытается следить, чтобы еще и снег не скапливался, поэтому при уборке города его оттуда вычищаем".

Ранее на планерке глава Петрозаводска сообщила, что в мэрию пришло "уведомление о поступление субсидии из средств дорожного фонда Республики Карелия в размере 50 миллионов рублей".

"В рамках этих средств мы, как минимум, два моста будем проектировать, - сказала Ирина Мирошник, - это мост на Мерецкова и на Кирова. В ближайшее время будет объявлен аукцион на проектирование мостов".