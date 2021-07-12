Стало известно, получат ли ключи от квартир обманутые дольщики в Карелии

Глава Минстроя республики Виктор Россыпнов рассказал о судьбе проблемных недостроенных домах, которые бросили застройщики.

Как пишет министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети, еще год назад дома № 9 и № 10 в ЖК «Университетский» планировались к включению в список проблемных объектов в связи с нарушением застройщиком — ООО «Консоль С» — срока ввода домов в эксплуатацию. Фактически работы были остановлены на уровне 1 — 2 этажей.

«Однако в этом случае за относительно короткий срок проблему дольщиков удалось решить, главным образом, благодаря тому, что было «с кем работать», — пишет Виктор Россыпнов. — Костромская компания КФК, изначально являвшаяся в данном проекте инвестором, приняла на себя и выполнила обязательства застройщика, своими силами обеспечив завершение строительства. Имевшиеся финансовые и строительные ресурсы компании позволили выполнить требования дольщиков, правительства Карелии и правоохранительных органов. Процесс сдачи дома № 10 в эксплуатацию планируется начать на этой неделе, дома № 9 — до конца месяца».

Глава Минстроя республики рассказал о судьбе и других долгостроев. Так, проблемным объектом остается микрорайон «Новый Сайнаволок», где остались недостроенными 12 домов. Многочисленные «застройщики» (ООО «Малоэтажное строительство», Жилищный кооператив «Новый Сайнаволок», ООО «Инвестиционная компания «Комфортный дом») вошли в состояние банкротства, а их учредители стали фигурантами уголовных дел. Аналогичная ситуация сложилась по недостроенному дому ТИЗ «Каменный бор» на улице Сегежской.

По слова министра, единственный способ помочь людям — достроить дома за счёт федерального финансирования.

«Для этого требуется решение Наблюдательного совета федерального Фонда защиты дольщиков. В декабре 2020 года Наблюдательным советом Фонда принято решение о финансировании завершения строительства одного из указанных объектов — 23-квартирного трехэтажного жилого дома. За минувшие месяцы мы прошли необходимые судебные и бюрократические процедуры и в июле планируем приступить к подготовке проектной документации. По оставшимся проблемным домам решение Наблюдательного совета Фонда ожидается в 3 и 4 квартале этого года», — сообщил министр.