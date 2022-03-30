Стало известно расписание комет из Петрозаводска в Сенную Губу и Кижи

Утверждено расписание социального рейса «Петрозаводск–Сенная Губа–Кижи–Сенная Губ–Петрозаводск», сообщили в Минтрансе Карелии.
Социальные рейсы по маршруту Петрозаводск–Сенная Губа– Кижи–Сенная Губа–Петрозаводск будут выполняться трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Контракт на транспортное обслуживание населения водным транспортом Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики заключило с ООО «Модуль-П Плюс».
Расписание составлено для удобства местных жителей:
- отправление из Петрозаводска в летний период - в 18.00;
- прибытие в село Сенная Губа – 19.10, отправление – 19.20;
- прибытие на остров Кижи – 19.30, отправление – 19.50;
- прибытие в село Сенная Губа – 20.00, отправление – 20.10;
- прибытие в Петрозаводск – 21.20.
Информация о продаже билетов будет опубликована в преддверии открытия навигации. В случае благоприятной ледовой обстановки первый рейс состоится 25 мая.
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