Стало известно расписание работы международного пункта пропуска на севере Карелии в новом году

Власти города горняков в Карелии рассказали о режиме работы МАПП Люття с 1 января по 25 марта 2023 года.

Пограничный комиссар РФ по Калевальскому району и его финский коллега по району Кайнуу договорились о режиме работы многостороннего автомобильного пункта пропуска «Люття».



С 1 января по 25 марта 2023 года МАПП будет работать следующим образом: понедельник-четверг с 09.00 до 18.00; пятница-воскресенье с 09.00 до 20.00. Время московское, сообщили власти Костомукши.



Напомним, ранее заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Елена Ермолинская нашла нарушения в пограничном пункте пропуска в аэропорту «Петрозаводск» и в МАПП «Люття» около Костомукши.