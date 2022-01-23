Стало известно, с каких перекрестков в Петрозаводске может начаться автоматизация дорожного движения

ПАО «Ростелеком» предложило администрации Петрозаводска запуск пилотного проекта по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением на двух перекрестках города.

Об этом сообщил директор карельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Маниев на заседании парламентского комитета по экономической политике.

По его словам, предлагается внедрение АСУД на двух перекрестках на улице Шотмана

«Мы представили в администрацию города соглашение о реализации этого проекта. Если это будет сейчас подписано, мы готовы начать реализацию и перевести в опытную эксплуатацию. Далее, если это будет признано успешным, мы готовы масштабировать проект. Для города это возможность организации „зеленой волны“, снижения количества „пробок“ и повышение безопасности на дорогах», — пояснил Манеев.