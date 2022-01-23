890x80
Реклама
Детский сад, школа и жильцы 9 домов в Петрозаводске остались без воды из-за аварии 11
Сегодня 10:28
Два грузовика столкнулись в городе на юге Карелии (ФОТО и ВИДЕО) 1
23.01.2022 18:42
В России собираются изменить законодательство об отлове бродячих собак 8
23.01.2022 20:30

Стало известно, с каких перекрестков в Петрозаводске может начаться автоматизация дорожного движения

Новости. Общество
15:26, 24 Января 2022
фото: © iStock

Новости партнеров

ПАО «Ростелеком» предложило администрации Петрозаводска запуск пилотного проекта по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением на двух перекрестках города.

Об этом сообщил директор карельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Маниев на заседании парламентского комитета по экономической политике.

По его словам, предлагается внедрение АСУД на двух перекрестках на улице Шотмана

«Мы представили в администрацию города соглашение о реализации этого проекта. Если это будет сейчас подписано, мы готовы начать реализацию и перевести в опытную эксплуатацию. Далее, если это будет признано успешным, мы готовы масштабировать проект. Для города это возможность организации „зеленой волны“, снижения количества „пробок“ и повышение безопасности на дорогах», — пояснил Манеев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Комментатор
2022-01-24 16:19:43
Уже кто-то ставил автоматизированный на Гоголя-Красноармейской. А после сказали - ну пробный период закончился, так что платите ХХХ млн рублей.
Горожанин
2022-01-24 16:13:42
На Ровио напрашивается! Три светофора на 400м, как ни старайся, везде стоишь...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)
19.01.2022, 06:40
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:22
Капитал
Во всем виноваты Австралия с Китаем 1
Российские покупатели расплачиваются за мировой рост цен на пиломатериалы?
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Сегодня 13:37
Провокация или глупость? 5
Сегодня 10:32
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
23.01.2022 09:02
Свидетель своих дел «не считал» 8
21.01.2022 15:27
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 15
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 7
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
Сегодня 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»