Стало известно, сколько бензина сможет купить житель Карелии на среднюю получку

Карелия заняла 24 строчку в рейтинге российских субъектов по доступности топлива: на среднюю получку жителя региона можно купить около 900 литров "девяносто второго" бензина.

Эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. На основе этих данных был составлен рейтинг субъектов страны по доступности бензина для населения. В расчет был взят бензин марки АИ-92.

Карелия оказалась на 24 месте. Житель республики способен купить 891 литр бензина АИ-92 на чистую среднюю месячную зарплату.

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