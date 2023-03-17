Стало известно, сколько будет стоить путевка для ребенка в лагерь на море этим летом

Отправить своего школьника в южный лагерь жителям Карелии обойдется в крупную сумму.

В Петрозаводске туристические компании, предоставляющие услуги по формированию организованных групп в детские центры на море, предлагают на выбор несколько вариантов на побережье Краснодарского края. Смена в 19 дней обойдется от 52 до 57 тысяч рублей. Дорога в эту стоимость не входит.

Вернуть родители смогут только до 15 тысяч рублей. Министерство соцзащиты республики готово предоставить компенсацию за путевки 1630 детям.

Кто имеет возможность получить льготную путевку, читайте в материале «Дорогие дети, отдыхайте».