Стало известно, сколько будет стоить путевка для ребенка в лагерь на море этим летом

Отправить своего школьника в южный лагерь жителям Карелии обойдется в крупную сумму.
В Петрозаводске туристические компании, предоставляющие услуги по формированию организованных групп в детские центры на море, предлагают на выбор несколько вариантов на побережье Краснодарского края. Смена в 19 дней обойдется от 52 до 57 тысяч рублей. Дорога в эту стоимость не входит.
Вернуть родители смогут только до 15 тысяч рублей. Министерство соцзащиты республики готово предоставить компенсацию за путевки 1630 детям.
Кто имеет возможность получить льготную путевку, читайте в материале «Дорогие дети, отдыхайте».
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