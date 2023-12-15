Стало известно, сколько мигрантов перешли в Финляндию через пункт пропуска в Карелии

Финская погранслужбу опубликовала данные по числу мигрантов, прошедших через КПП "Вяртсиля" за два дня - цифры впечатляют.

Пограничная служба Финляндии пересчитала мигрантов, которые успели за два дня работы пункта пропуска «Ниирала» («Вяртсиля») в Карелии пересечь финляндско-российскую границу и попросить убежище в Суоми. Если 14 декабря таких набралось 93 человека, то 15 декабря — 84. Об этом сообщает 47 news.

В день закрытия «Ниирала» за защитой успели обратиться граждане Сирии, Сомали и Индии. Подавляющее большинство беженцев — мужчины. Но среди просителей нашлось шесть женщин и один ребёнок.

Таким образом, за два дня через пункт «Ниирала» («Вяртсиля») финляндско-российскую границу, по данным пограничников Суоми, пересекли 177 мигрантов.

Данные о просителях защиты на другом международном переходе — «Ваалимаа» («Торфяновка») в Ленинградской области — финская сторона пока не обнародует. Но и там в последние часы работы 15 декабря наблюдалось столпотворение из африканцев и арабов, желающих попасть на территорию Евросоюза.