Стало известно, сколько пешеходов погибло в Карелии с начала года

В ГИБДД привели статистку пострадавших на дорогах республики пешеходов и напомнили, как избежать аварии.
Согласно статистике Госавтоинспекции Карелии, с начала 2022 года в Карелии погибли 8 пешеходов, а 95 были травмированы.
В ГИБДД Карелии обратились к пешеходам, попросив соблюдать осторожность, особенно при переходе проезжей части, а также обязательно использовать светоотражающие элементы.
Ранее в Госавтоинспекции рассказали, сколько именно авария с участием пешеходов в Петрозаводске спровоцировали водители.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание