Стало известно, сколько пешеходов погибло в Карелии с начала года

В ГИБДД привели статистку пострадавших на дорогах республики пешеходов и напомнили, как избежать аварии.

Согласно статистике Госавтоинспекции Карелии, с начала 2022 года в Карелии погибли 8 пешеходов, а 95 были травмированы.

В ГИБДД Карелии обратились к пешеходам, попросив соблюдать осторожность, особенно при переходе проезжей части, а также обязательно использовать светоотражающие элементы.

Ранее в Госавтоинспекции рассказали, сколько именно авария с участием пешеходов в Петрозаводске спровоцировали водители.