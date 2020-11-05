Стало известно, сколько россиян испытывают недостаток в отдыхе

Половине россиян не хватает времени на отдых от работы и быта.

Почти половина россиян — 49,5% — считают, что им не хватает времени на качественный отдых после работы или выполнения всех домашних дел, показало исследование СК "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие". Об этом информирует РБК.



Эксперты пытались выяснить, какие материальные и нематериальные факторы влияют на качество жизни россиян. Оказалось, что времени на полноценный отдых не хватает не только работающим россиянам, но и тем, кто занят только ведением домашнего хозяйства.



Более 35% участников опроса, которые работают, пожаловались, что у них нет времени на полноценный отдых от работы. Причем доля мужчин и женщин в этой категории примерно одинакова — 36,4% и 34,3% соответственно. Еще 14,1% опрошенных заявили, что они не работают, но из-за большого объема домашних дел им не хватает времени на качественный отдых (20,1% женщин и 7,5% мужчин).



Респонденты также оценили уровень стресса в своей повседневной жизни. Более половины опрошенных (53,3%) рассказали, что периодически испытывают стресс, но, как правило, справляются с ним (56,6% женщин и 49,7% мужчин).



Однако 23,8% опрошенных заявили, что испытывают стресс почти всегда. Преимущественно это женщины, среди них так ответили 27,3%, среди мужчин о постоянном стрессе заявили 19,9% респондентов.



О жизни без волнений и почти полном отсутствии стресса заявили 21,6% участников опроса. В этой категории доминируют мужчины: среди них так ответили 29% против 14,9% у женщин.



Опрос проводился методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1503 россиянина из всех федеральных округов.



