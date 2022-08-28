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Стало известно, сколько россиян не имеют никаких сбережений

Новости. Общество
20:30, 29 Августа 2022
фото: Freepik

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ВЦИОМ назвал долю жителей России, которые не имеют сбережений.

Аналитики назвали долю россиян, которые не имеют сбережений. Как показали результаты недавнего опроса ВЦИОМ, деньги не откладывают почти 40 процентов граждан. Причем за десять лет их доля сократилась на 14 процентных пунктов. Об этом пишет Лента.ру.

Свободные деньги после всех расходов в течение месяца остаются у 60 процентов россиян, основной вектор распоряжения такими финансами — хранение в наличных рублях (так поступают 22 процента респондентов). Стратегия «трачу и ничего не откладываю» в большей степени характерна для женщин, а стратегия «трачу, а потом откладываю» популярнее у мужчин.

Почти каждый пятый (19 процентов) предпочитает класть свободные средства на счет в банке. А более современные способы, например, вложение в собственный бизнес (пять процентов), покупка ценных бумаг (четыре процента), покупка иностранной валюты (три процента), взносы в НПФ (один процент), не востребованы у населения. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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